Duo dat op Vissersplein in Oostende crashte met wagen vol gestolen spullen blijft in de cel

De twee Walen die afgelopen vrijdagmiddag op het Oostendse Vissersplein met hun wagen crashten na een politieachtervolging blijven in de cel. De raadkamer in Brugge heeft hun aanhouding dinsdag bevestigd en met een maand verlengd.

Het duo had eerder op de dag al een ongeval veroorzaakt aan het Van Glabbekeplein, de rotonde tussen de Konterdambruggen en de Kennedyrotonde. Met hun Alfa Romeo reden ze een ander voertuig aan en vluchtten vervolgens in de richting van het stadscentrum. De politie zette de achtervolging in en niet veel later crashten de twee verdachten met hun wagen tegen enkele rotsblokken van een kunstmatige golfbreker aan het Vissersplein.

De twee dertigers uit La Louvière werden in de boeien geslagen. In de koffer van hun wagen lagen spullen die ze eerder die dag hadden gestolen bij Hubo en Brico in Bredene. De twee bleken bovendien al gekend voor gelijkaardige feiten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze nog voor meer diefstallen in aanmerking komen.

Op het moment van de feiten waren ze onder invloed van alcohol en drugs. Volgens de verdediging herinneren ze zich hierdoor niet veel meer van de feiten. (AFr)