Zware celstraf voor veertiger uit Oudenburg die met enkelband drugs ging inslaan bij Nederlandse dealer

Mario L. (49) uit Oudenburg stond onder elektronisch toezicht toen hij met zijn wagen om grote hoeveelheden cocaïne en cannabis reed bij zijn Nederlandse dealer. Dat levert hem 30 maanden effectieve celstraf op.

Begin 2024 vernam de politie dat Mario L. (49) zich ondanks zijn enkelband opnieuw inliet met drugs. Op 10 maart registreerden camera’s met nummerplaatherkenning hoe de veertiger met zijn wagen richting Nederland reed. Bij zijn thuiskomst in Oudenburg stond de politie hem op te wachten. Op de achterbank van zijn voertuig lag 113 gram cocaïne en 187 gram cannabis. In zijn huis troffen de speurders 435 gram speed aan.

Tijdens zijn verhoor beweerde L. dat de drugs voor eigen gebruik waren bestemd. “Door mijn elektronisch toezicht moest ik wel een grote voorraad inslaan”, verklaarde hij. Voor drugsverkoop werd L. uiteindelijk niet vervolgd. Procureur Lode Vandaele vroeg dertig maanden effectieve celstraf voor invoer en bezit. Hij verwees daarbij naar het strafregister van L., die al meermaals veroordeeld werd voor drugsfeiten.

L. zou na zijn vrijlating een tijdje op het rechte pad zijn gebleven en volgde een beroepsopleiding. “Maar nadat hij zijn vriendin uit het raam had zien vallen of springen, liep het opnieuw fout”, pleitte meester Yorick Van Rintel. “Maar van drugsinvoer was geen sprake. Mijn cliënt had met zijn Nederlandse dealer afgesproken aan de grens, die hij zelf evenwel niet heeft overgestoken. (AFr)