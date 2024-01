Zware celstraf voor Brugse twintiger die drugs en wapens verhandelde als louche garagist ‘DDT’

Liefst vier jaar lang bracht Bruggeling Maarten D. (25) grote schaal cannabis aan de man. Hij verkocht de drugs via Snapchat onder de schuilnaam ‘DDT’, de louche garagist uit FC De Kampioenen. Ook voor wapens kon je bij de twintiger terecht. De rechter gaf hem 38 maanden effectieve celstraf en beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Maarten D. was al twee keer met cannabis betrapt toen de Brugse politie in september 2021 een onderzoek naar de Bruggeling opende. De twintiger bleek immers vaak naar Knesselare te gaan om drugs in te slaan. Onderzoek wees uit dat de jongeman vier jaar lang twee à drie keer per week tot een kilogram cannabis aankocht. “Hij verkocht de drugs via Snapchat en dit onder de naam DDT”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele.

Volgens Vandaele kon je ook voor cocaïne, mephedrone en zelfs wapens bij D. terecht. “Hij verkocht matrakken, boksbeugels, vlindermessen, tasers en machetes. Drugs en wapens vormen nochtans een gevaarlijke combinatie”, aldus Vandaele, die daarbij verwees naar fatale steekpartij op Milan Meert in Oostkamp. Hij vroeg 38 maanden cel en een verbeurdverklaring van liefst 488.000 euro voor D., die op 18 november 2021 werd opgepakt en een maand in voorhechtenis zat.

D. ontkende tevergeefs dat hij cocaïne en mephedrone verkocht. “De kleine hoeveelheid cocaïne die in zijn woning werd aangetroffen was voor eigen gebruik”, pleitte zijn advocate. “Mijn cliënt wil aan zijn verslaving werken.” De advocate vroeg een voorwaardelijke straf, maar de Brugse rechtbank ging daar niet op in.

In de zaak stonden ook Bruggeling Jason V. (22) en Keanu V. (23) uit Maldegem terecht. Zij bekenden dat ze in opdracht van D. drugs verkochten en kregen respectievelijk achttien maanden effectieve en twaalf maanden voorwaardelijke celstraf. Bruggeling Jordy B. (24) kreeg een jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel in de wapenhandel. Net als Jason V. stuurde hij zijn kat naar het proces. (AFr)