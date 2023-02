Zwakbegaafde vrouw uit Alveringem krijgt contactverbod met beste vriend die ze meesleurde in haar drugshandel

Een 21-jarige vrouw uit Alveringem heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het dealen van ketamine. Ze mag onder meer geen contact meer hebben met haar beste vriend, die ze meesleurde in haar handeltje.

Na een tip van een druggebruiker kon de politie op 18 mei 2021 S.A. (21) en haar vriend M.D. (21) uit Tielt arresteren aan de uitgang van een hotel in De Panne. De jonge vrouw uit Alveringem had in totaal 75 gram ketamine op zak, verspreid over twaalf zakjes. In haar woning troffen de speurders een koffertje aan met 2.300 euro. Volgens M.D. was dit de opbrengst van de ketamineverkoop van S.A.

S.A. verklaarde dat ze al anderhalf tot twee jaar ketamine verkocht, terwijl ze OCMW-steun trok. Als zij niet thuis was schakelde ze haar beste vriend M.D. in. Die laatste verkocht vooral drugs in Tielt, terwijl S.A. zich focuste op de kust. Tijdens een goede week verkochten ze naar eigen zeggen wekelijks 150 gram ketamine aan 20 à 25 euro per gram.

Instructies

Onderzoek wees uit dat S.A. zwakbegaafd is maar toch in staat was om haar beste vriend M.D. voor haar kar te spannen. Ze gaf hem instructies en hield alles bij in een boekje. De vrouw zat een maand in voorhechtenis. Volgens de verdediging hebben de twee zich nu helemaal herpakt en zijn ze af van de drugs.

S.A. kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf en mag onder meer geen contact meer hebben met M.D., die 70 uur werkstraf kreeg. De rechtbank verklaarde ook 25.000 euro verbeurd ten aanzien van S.A. en 2.000 euro ten aanzien van haar vriend. (AFr)