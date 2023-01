Zeven maanden cel en boete voor duo voor drugsbezit bij controle op Shellparking in Marke

De politie zag bij een controle op de snelwegparking aan tankstation Shell in Marke (Kortrijk) iets door het raam van de auto van een Zwevegems vriendenduo vliegen en vond vlakbij heroïne. Het leverde hen ondanks hun ontkenning elk zeven maanden celstraf en een boete van 800 euro op.

Op 10 januari 2022 kon de auto van Bram L. (35) en Gino V. (45) uit Zwevegem op de parking langs de E17 langs de kant gezet worden. Beiden liepen al tal van drugsveroordelingen op. Een drugshond blafte bij controle van de passagiersstoel maar aanvankelijk konden de agenten niets vinden. In de buurt van de auto kon plots wel een zakje heroïne gevonden worden. Op camerabeelden was ook te zien dat V. iets door het raam had gegooid.

“Een dopje van een fles AA-drink”, hield hij zijn onschuld staande. “Die drugs waren niet van ons. Iedereen kan dat daar gegooid hebben.” Een uitleg waar de openbare aanklager, en nu ook de rechter, geen geloof aan hechtte. Voor Bram L. is de celstraf effectief, voor zijn kompaan voorwaardelijk. (LSi)