Zes maanden cel voor dealen in de gevangenis

Een 31-jarige Blankenbergenaar is door de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf voor drugsfeiten. Mohamed E. leverde een kleine hoeveelheid hasj aan een medegedetineerde.

Na het bezoekmoment in de gevangenis van Brugge merkten de cipiers op 25 november 2021 verdachte handelingen in een gang. Mohamed E. leek ter hoogte van de douches iets in de hand van een andere gedetineerde te duwen. Bij een fouille werd in de broek van de man inderdaad 0,2 gram hasj aangetroffen. De gedetineerde bekende dat E. hem de drugs had geleverd.

De Blankenbergenaar was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Amper een dag eerder was hij al veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf. In april 2021 werd hij door de Brugse correctionele rechtbank bovendien tot vier jaar cel veroordeeld voor cocaïnehandel. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie deze keer zes maanden effectieve gevangenisstraf.