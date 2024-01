Zes jaar cel voor crimineel die vanuit Brugse gevangenis cannabis liet smokkelen in ladingen beenham

Hij heeft nog straffen lopen tot 2039 en verhuist om de haverklap van gevangenis. Maar dat hield notoir drugscrimineel Tom W. (40) uit Oudenaarde niet tegen om vanuit Spanje cannabis te smokkelen in ladingen beenham en olijfolie. Dat levert hem andermaal zes jaar effectieve celstraf op.

In de loop van 2020 kwam het gerecht te weten dat Tom W. drugssmokkel organiseerde vanuit de gevangenissen van achtereenvolgens Oudenaarde, Brugge en Hasselt. Na onderzoek werd 29 juli 2021 in Nazareth een Mercedes Sprinter onderschept met een dubbele bodem waarin een kilogram cannabis stak. En ook koffiepoeder, om de drugshonden te misleiden.

Dekmantel voor smokkel

Alex V. (44) uit Oudenaarde bestuurde de wagen, maar de eigenaar bleek de firma van Wannes D. (40) uit Kortrijk. Officieel importeerde die beenham en olijfolie uit Spanje. Maar die specialiteiten dienden enkel als dekmantel voor cannabissmokkel. Zwevegemnaar Neal V. (33) stond Tom W. bij in de gevangenis en trad tijdens zijn penitentiair verlof op als tussenpersoon.

De bestelwagen bleek al meermaals gebruikt om drugs te smokkelen. Genkenaar Kenzo S. (27) en Harelbekenaar Har A. (42) waren daarbij betrokken. De bende maakte ook gebruik van een Fiat Ducato. Eind 2020 werd die in Frankrijk onderschept met 63 kilogram cannabis tussen een lading met olijfolie.

“Blijkbaar wil hij de gevangenis levenslang als goedkoop onderkomen”

Kenzo S. en Jordy C. (40) uit Hamont-Achel en ook Kenneth D. (30) uit Geraardsbergen hielpen de cannabis vervoeren. Het geld werd overhandigd aan Kelly C. (41) in Nazareth. De vrouw uit Kruisem stortte dit door op de gevangenisrekening van Tom W. “Blijkbaar wil hij de gevangenis levenslang als goedkoop onderkomen”, sneerde procureur Lode Vandaele.

Zes jaar cel

Tom W. ontkende de smokkel, maar de rechtbank veroordeelde hem maandag tot zes jaar cel, 24.000 euro boete en 7.500 euro verbeurdverklaring. De man liep in het verleden al zware celstraffen op. Begin 2018 kreeg hij voor de rechtbank van Oudenaarde ook al zes jaar cel voor drugsfeiten en brandstichting.

Alex V. kreeg vier jaar effectief, 24.000 euro boete en 10.000 euro verbeurdverklaring opgelegd. Har A. en Neal V. kregen respectievelijk dertig maanden en twee jaar effectief. Jordy C. kreeg drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Wannes D. komt weg met 175 uur werkstraf. Zijn advocaat haalde tijdens het proces smalend uit naar Tom W. “Hij is eigenlijk een grote sukkelaar die voortdurend gepakt wordt en zich liet omringen door andere prutsers”, aldus meester Thomas Vandemeulebroucke.

Blankenbergenaar vrijgesproken

Kelly C., Kenneth D., Kenzo S. en Benny M. (47) uit Tongeren kregen twee jaar cel met uitstel. P.H. (30) uit Dilsen-Stokkem kreeg een jaar cel met uitstel omdat hij de Mercedes Sprinter hielp ombouwen. Blankenbergenaar G.N. (45) werd als enige vrijgesproken. De Mercedes Sprinter stond op zijn naam, maar volgens de rechtbank is het niet bewezen dat hij bij de smokkel betrokken was. (AFr)