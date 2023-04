Zeebruggeling krijgt 18 maanden celstraf met uitstel voor drugsverkoop aan truckers

Een 34-jarige Zeebruggeling heeft voor de Brugse rechtbank 18 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor drugsverkoop. Zijn cliënteel bestond vooral uit truckers. De rechtbank verklaarde ook 10.000 euro winsten verbeurd.

Het gerecht kreeg W.N. in maart 2021 in het vizier. Een vijftal maanden later viel de politie binnen in zijn woning en trof er 375 gram cannabis en 20 gram cocaïne aan. De dertiger werd opgepakt en bekende dat hij al een jaar dealde uit financiële noodzaak. Maar volgens zijn klanten was hij al vijf jaar bezig.

Opbrengst van 43.000 euro

W.N. verkocht zijn drugs vooral aan vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge. Het gerecht becijferde dat zijn handeltje bijna 43.000 euro opbracht. Na twee maanden voorhechtenis mocht W.N. de gevangenis verlaten. In afwachting van zijn proces moest hij zijn drugsprobleem aanpakken, maar in oktober vorig jaar testte hij positief op cannabis.

Job verloren

De verdediging drong niettemin aan op een voorwaardelijke straf. “Door een rijverbod verloor hij zijn job in de haven”, verduidelijkte de advocaat van W.N. “Na een hevige ruzie met zijn vriendin herviel hij in zijn cannabisgebruik.” Ook het openbaar ministerie kon zich vinden in probatievoorwaarden. (AFr)