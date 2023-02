Zedelgemnaar krijgt vijftien maanden cel voor invoer van kilo cannabis

Een 47-jarige Zedelgemnaar heeft voor de Brugse strafrechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor de invoer van ruim een kilogram cannabis. Een kompaan uit Moorslede kreeg negen maanden effectieve celstraf.

In oktober 2018 liep een West-Vlaming in Duitsland tegen de lamp met meer dan een kilogram cocaïne. In de loop van het onderzoek kwamen R.V. (47) uit Zedelgem en S.G. (39) uit Moorslede in beeld. Vooral hun verplaatsingen naar Nederland wekten argwaan bij de politie.

Zwarte sporttas…

Op 20 maart 2019 reden R.V. en S.G. samen met K.D. (48) uit Heuvelland naar het Nederlandse Breda, waar ze een zwarte sporttas kregen overhandigd. Bij hun terugkeer zag de politie hoe R.V. en S.G. met de tas de woning van de Moorsledenaar binnen gingen.

Uiteindelijk viel de politie pas in juli 2019 binnen in de woning van S.G. Daar troffen de speurders 1.084 gram cannabis aan, waarvan ruim 400 gram nog in de sporttas stak. De rest werd aangetroffen in een koelbox. In totaal werd ook 14.000 euro cash geld in beslag genomen.

… met kledij?

Volgens zijn advocaat was S.G. een succesvol pokerspeler en leende hij in dat milieu vaak geld uit. R.V. zou hem nog geld verschuldigd zijn geweest en gaf hem de cannabis als betaling. “Maar mijn cliënt wist er duidelijk geen weg mee”, pleitte Luc Arnou, de advocaat van S.G.

R.V. hield vol dat ze enkel naar Breda waren gereden om een auto aan te kopen. Naar eigen zeggen dacht hij dat er kledij in de sportzak zat. K.D. beweerde dat hij met een smoesje werd meegelokt naar Nederland. Op de zitting bevestigde G. dat verhaal waarna de rechtbank K.D. vrijspraak. (AFr)