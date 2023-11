“Ze moet zo ver mogelijk bij haar kinderen vandaan blijven”: vrouw krijgt drie jaar cel na fatale overdosis tijdens drugsfeestje in Ruddervoorde

Het slachtoffer voelde koud aan en zijn bed lag vol braaksel, maar toch besloot de Ruddervoordse vrouw die naast hem lag eerst nog een koffietje te drinken. Pas 4,5 uur later belde ze de hulpdiensten. Nu krijgt Kathy S. (46) drie jaar effectieve celstraf voor onopzettelijke doding. “Ze hield een drugsfeestje in het bijzijn van haar kinderen”, fulmineerde de rechter.

Op zondag 22 januari bezweek een 38-jarige Bruggeling aan een fatale drugscocktail in de sociale woning van Kathy S. (46) in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Onderzoek wees uit dat de dertiger drie keer de dodelijke dosis speed had gebruikt. Er zaten ook sporen van heroïne, cocaïne en medicatie in zijn bloed. Hij bleek bovendien gestikt in zijn eigen braaksel.

S. werd opgepakt en zit sindsdien achter de tralies. Volgens het parket was het S. die het slachtoffer van verdovende middelen voorzag. Op het moment van de feiten stond ze bovendien nog onder voorwaarden, na een eerdere veroordeling voor drugsfeiten. “Ze heeft niets geleerd uit die eerdere veroordeling. En in de gevangenis werd ze intussen alweer betrapt met speed”, aldus procureur Charlotte Vonck.

Siska Lescrauwaet, de advocate van de nabestaanden, liet geen spaander heel van de beklaagde. “Ze ging rond 4 uur samen met het slachtoffer gaan slapen en toen ze rond 9.30 uur wakker werd, zag ze hoe hij hun bed had ondergebraakt. Ze maakte zich kwaad, maar er kwam geen reactie. En hoewel het slachtoffer koud aanvoelde, besloot ze eerst een koffietje te drinken in de keuken. Pas om 12.57 uur belde ze de hulpdiensten.”

Het gesprek met de noodcentrale was volgens meester Lescrauwaet hallucinant. “Ze vroegen haar om het slachtoffer op de rug te draaien om na te gaan of hij nog ademde. Dat lukte haar blijkbaar niet en uiteindelijk beëindigde ze het gesprek met de woorden ‘ik heb daar nu geen zin in wi’. Toen de hulpdiensten arriveerden lag het slachtoffer nog altijd op zijn buik. Er werd geen enkele reanimatiepoging ondernomen.”

Advocate Mieke Byttebier vroeg om S. enkel te veroordelen voor schuldig verzuim. “Mijn cliënte heeft zelf niets toegediend aan het slachtoffer. Ze verschafte hem heroïne, maar niet de speed.” Volgens Byttebier probeerde S. tot vier keer toe het slachtoffer om te draaien. “Ze wou niet dat haar dochter hielp, omdat ze haar er niet bij wou betrekken. Zowel de broer als de ex-man van mijn cliënte stierven door een overdosis, dus ze wist hoe laat het was.”

De verdediging drong tevergeefs aan op een voorwaardelijke straf voor K.S. “Alleen zo kan ze behandeld worden voor haar verslaving. Ook haar kinderen hebben haar nodig”, besloot meester Byttebier. De rechter toonde evenwel geen enkel begrip. “Mevrouw hield een drugsfeestje terwijl de kinderen thuis waren. Het is in hun belang dat hun moeder zo ver mogelijk bij hen vandaan blijft. Probatievoorwaarden hebben geen enkele zin.”

In de zaak werd ook nog een 37-jarige Leuvenaar veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf. Wesley F. verkocht daags voor het drama heroïne aan Kathy S. en het slachtoffer. Aan de minderjarige dochter van het slachtoffer en haar moeder moeten S. en F. in totaal 11.150 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (AFr)