Wietplantage ontdekt recht tegenover AD Delhaize in Heule

In de Kortrijksestraat, recht tegenover AD Delhaize, leidde een brand tot de ontdekking van een cannabisplantage. De brandweer was opgeroepen voor een kleine brand en een rookontwikkeling en stuitte bij het blussen op de plantage. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Heule werd vrijdagmorgen opgeschrikt door tal van loeiende sirenes. Buren zagen omstreeks kwart na acht rook komen van onder de poort van het gebouw in de Kortrijksestraat en alarmeerden de hulpdiensten. De oorzaak zou liggen bij een kortsluiting. Het ging echter enkel over wat rookontwikkeling en een kleine brand. “Er zijn geen slachtoffers en iedereen in de omgeving werd snel in veiligheid gebracht”, laat Thomas Detavernier, van PZ Vlas weten.

De brand was snel onder controle, maar achter in het pand botste de brandweer op een cannabisplantage. Het pand, een oude garage, bood de afgelopen jaren onderdak een verschillende ondernemingen. Sinds iets meer dan een jaar werd het gebruikt door een Italiaanse firma, tot nu. Het pand is tot nader order verzegeld. De zaak wordt op dit moment verder behandeld door het parket.