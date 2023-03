Werkstraf voor dealer die wordt verraden door sportieve rijstijl

Een 23-jarige man uit Koekelare is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor de handel in cannabis en cocaïne. G.V. liep tegen de lamp toen de politie hem wilde aanspreken op zijn rijgedrag. Het openbaar ministerie had 180 uur werkstraf gevorderd.

De lokale politie kreeg de beklaagde op 29 juli 2021 in Koekelare in de gaten omwille van zijn sportieve rijstijl. Tijdens de controle vonden ze in zijn wagen een grote hoeveelheid cannabis en 10 gram cocaïne. Bij de huiszoeking ontdekten ze in zijn woning nog meer cannabis en een soort boekhouding. In totaal ging het om 431 gram cannabis.

De beklaagde verklaarde aan de politie dat hij drugs begon te verkopen toen hij zijn werk verloor. Tijdens dat verhoor noemde hij drugs zelf vuiligheid. Volgens zijn klanten was G.V. al sinds februari actief als dealer. “Hij liet zich meeslepen door een alsmaar grotere geldzucht”, aldus procureur Mike Vanneste. Het OM stelde dat de twintiger met zijn handeltje minstens 21.000 euro verdiende. Anderzijds werd bij de vordering rekening gehouden met zijn gunstig strafblad en zijn goede medewerking aan het onderzoek.

De verdediging benadrukte dat V. ondertussen helemaal op het rechte pad is. “Dat is een crème van een cliënt, die alles doet wat je vraagt”, aldus meester Mathieu Langerock. De beklaagde kon zich vinden in een werkstraf, maar de verdediging vroeg wel nog met succes om de gevorderde verbeurdverklaring te milderen.

De rechter veroordeelde G.V. uiteindelijk tot een werkstraf van 120 uur. Als hij die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog 18 maanden cel boven het hoofd. De Koekelarenaar werd ook veroordeeld tot een verbeurdverklaring van 7.500 euro en een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief. (MM)