Waterlek leidt tot ontdekking cannabisplantage in opbouw

In Geluwe bij Wervik is de politie per toeval op het spoor gekomen van een cannabisplantage in opbouw. De cannabisplanten zelf waren er evenwel nog niet, al lagen er wel al tientallen zakken met teelaarde.

Woensdagavond ontdekte de politie een cannabisplantage in opbouw in de Menenstraat in Geluwe. De plantage bevond zich in een loods achter een leegstaand huis. De ontdekking kwam er per ongeluk, nadat de politie een oproep had binnengekregen dat er in uit de eerste verdieping van het huis water naar buiten liep.

Enkel door de voordeur te forceren kon de brandweer aan de hoofdkraan. De oorzaak van het waterlek bleek een doorgezaagde waterleiding, op de eerste verdieping van het huis. De toegesnelde agenten vonden daardoor het materiaal voor een cannabisplantage. Er lagen onder meer tientallen zakken met teelaarde, maar de plantjes zelf waren nog niet geleverd.

De politie sloot af alles, de loods werd leeggemaakt. Er konden nog geen verdachten worden opgepakt. (red.)