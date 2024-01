Wagen met aangedampte ramen blijkt na controle vol drugs te zitten, bestuurster (25) heeft ‘goed’ excuus

Wanneer een patrouille van de politiezone Riho een wagen met aangedampte ramen zag staan in Roeselare, namen ze een kijkje. Uiteindelijk bleek de bestuurster heel wat drugs op zak te hebben. En daarvoor had W.A. (25) uit Aalst een ‘goed’ excuus, al kan het haar nu een celstraf opleveren.

Na een oproep voor overlast door druggebruikers aan het station in Roeselare, controleert de politie van de zone Riho ook een verdachte wagen. Het zijn vooral de aangedampte ruiten die de aandacht trekken. Wanneer het portier geopend wordt, komt een sterke cannabisgeur de inspecteurs tegemoet.

De bestuurster, een 25-jarige die in Aalst woont, bekend meteen een joint te hebben gerookt, maar de vrouw bleek nog veel meer zitten te hebben. Naast een goeie gram cannabis, bezat ze ook 10 xtc-pillen en 10 2CB-pillen en nog eens ruim een gram mephedrone. Ze riskeert daar nu een celstraf van 9 maanden en een boete van 8.000 euro voor.

De vrouw bekende dat ze af en toe gebruikte in het weekend, maar is nu volledig drugsvrij. Dat ze toen zoveel drugs op zak had, had een goeie reden. Ze was net jarig geweest. “De drugs had ik gekregen voor mijn verjaardag en waren dus voor eigen gebruik”, klonk het. Ze vroeg een werkstraf. Uitspraak op 20 februari. (JD)