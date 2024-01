Vrouw wordt betrapt met 94 gram flakka, komt na twee maanden vrij en wordt opnieuw betrapt

Verstrikt in haar verslaving komt de 33-jarige U.S. uit Izegem regelmatig in aanraking met het gerecht. Ze riskeert nu 20 maanden cel onder meer omdat ze de gevaarlijke zombiedrug flakka dealde. Ze kwam uiteindelijk vrij onder voorwaarden, maar bleek opnieuw drugs te nemen.

“Een toxische mix van verslaving en psychologische problemen”, hoopte de advocaat van de 33-jarige U.S. uit Izegem wat begrip op te wekken. Zijn cliënte rijgt de veroordelingen aan elkaar omdat ze zodanig verstrikt zit in haar drugsverslaving.

Op 8 april vorig jaar werd de vrouw tegengehouden in Izegem. Het was twee uur ’s nachts en ze reed onder invloed rond, zonder rijbewijs. Ze heeft 94 gram flakka en 46 gram heroïne in haar bezit. “Voor eigen gebruik”, zo zegt ze. “Ze zegt dat ze niet meer verkoopt, maar enkel nog deelt met anderen.”

Toch wordt een boekje gevonden met hoeveelheden, geldsommen en namen van notoire gebruikers. Bovendien kreeg de zone Riho een tip dat ze de beruchte zombiedrug zou verkopen. Zelf zou ze tot 5 gram per dag gebruiken van het goedje. Ze belandde in de cel, maar kwam na twee maanden vrij onder voorwaarden. “Op 14 september volgt opnieuw een huiszoeking, waaruit bleek dat ze weer drugs verkocht.”

Dat kan de vrouw nu een celstraf van 20 maanden en een boete van 8.000 euro opleveren, deels met probatie-uitstel. Al vindt haar raadsman dat een celstraf niet zal helpen. “Ze kampt met demonen in haar hoofd en wordt daarin niet geholpen door het milieu waarin ze terechtkwam. Het is een falen van de maatschappij dat ze nog niet onder handen genomen werd.” (JD)