Vrouw riskeert vier jaar cel voor drugspleister die Bredenaar het leven kostte

Een vrouw uit Antwerpen riskeert in beroep vier jaar cel voor het leveren van een fentanylpleister, die het leven kostte aan een 34-jarige Bredenaar.

Op 18 juli 2019 verbleven het slachtoffer en zijn vriendin C.F. (30) op een camping in Bredene. Ze kregen die dag bezoek van T.L. (51) en N.D. (52) uit Antwerpen. De vier gebruikten samen drugs, waaronder cocaïne. Het slachtoffer kon evenwel de slaap niet vatten en besloot een fentanylpleister te roken, een pijnstiller die vele malen sterker is dan morfine. Omdat de man maar niet wakker werd, werd zijn vriendin ongerust. Toch belde ze niet naar de hulpdiensten, maar naar ‘haar eigen 112’: N.D.

Naast haar telefoontje, stuurde ze ook foto’s en filmpjes van zijn toestand naar N.D. Die gaf haar de raad om hem zijn roes uit te laten slapen en zijn ademhaling in de gaten te houden. De vriendin rookte ‘s avonds nog een joint om te kalmeren en legde zich naast haar vriend te slapen. ’s Morgens bleek die echter overleden.

C.F. kreeg twee jaar effectieve celstraf voor schuldig verzuim, maar ging niet in beroep. T.L. en N.D. kregen respectievelijk vier jaar en een jaar effectieve celstraf omdat de pleister afkomstig bleek uit een doos in hun woning. Het openbaar ministerie vorderde nu in beroep ook vier jaar voor N.D. “Eén jaar cel voor zo’n feiten is gelijk aan een boeket bloemen laten leveren.”

De procureur-generaal begrijpt ook niet waarom de man van het koppel vier jaar kreeg en de vrouw slechts één jaar. “Ze wisten wat het gevaar was en wisten ook dat hij gebruikte.” Zelf ontkennen N.D. en T.L. dat ze de pleister leverden. “Mijn cliënte heeft die pleisters zelf hard nodig. Het is ongeloofwaardig dat ze die heeft gegeven, maar werd die wellicht gestolen. “ Uitspraak op 8 juni. (OSM)