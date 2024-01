Vrouw riskeert celstraf nadat ze betrapt wordt met drugs: “Wou mijn partner beschermen”

Amper 24, maar al heel wat meegemaakt. Nu kijkt T.D. uit Izegem aan tegen 4 maanden cel voor het bezit van drugs. De gevolgen van een verkeerde liefde. Die wou ze beschermen omdat hij de cel niet wou invliegen.

“Ik was verblind door de liefde”, vertelde ze de rechter. De 24-jarige T.D. uit Izegem moest er zich verantwoorden voor het bezit van cannabis en MDMA. De politie werd opgeroepen na een ruzie in de Heilig Hartstraat in Izegem, waarbij haar toenmalige vriend betrokken was.

Toen ze de wagen doorzochten, troffen ze de drugs aan. Het kan de jongedame nu een celstraf van 4 maanden en een boete van 8.000 euro opleveren. De vrouw zelf zegt echter dat het niet haar spul was, wel dat van haar vriendje, een notoire drugsverslaafde. “Ik had hem willen verdedigen. Hij vertelde me dat hij niet de cel wou invliegen, ook omdat ik dan weer op straat zou terechtkomen.”

Zo was ze overtuigd de schuld op zich te nemen. Het is nog maar eens een tegenslag voor de jongedame, wist haar advocaat. “Als 13-jarige werd ze geplaatst in een tehuis, nadat ze misbruikt werd door een van de partners van haar alcoholverslaafde moeder. Daar leerde ze haar ex kennen, die al aan zijn 16 verslaafd was aan harddrugs. Uiteindelijk belandde ze bij pooiers in het Antwerpse, waarna ze terug bij hem terechtkwam. Hij gaf haar het gevoel van liefde, dat ze nooit kende, maar misbruikte haar.”

Die vriend zou ook de voorgestelde minnelijke schikking betalen, maar deed dat niet. Daardoor kwam de zaak toch voor de rechtbank. De zaak wordt voortgezet op 19 maart. Zo krijgt het Openbaar Ministerie de kans haar ex-vriend te ondervragen. (JD)