Vrouw (68) kan drugshandel niet laten en riskeert zware celstraf, ook dochter staat terecht

Een 68-jarige vrouw uit Kortemark riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor verkoop van speed en cannabis. Haar dochter staat mee terecht voor drugsbezit en kijkt aan tegen zes maanden cel.

Het parket kreeg R.D. (68) en haar dochter S.B. (34) uit Staden in het vizier als afnemers van een verdachte in een andere onderzoek. De twee zouden geregeld honderd gram speed aankopen. Op 22 november 2023 viel het gerecht binnen in hun woning, maar er werden toen slechts kleine hoeveelheden drugs aangetroffen.

De moeder gaf toe dat ze drugs verkocht maar minimaliseerde de omvang van haar handel. Onderzoek wees uit dat ze haar woning ter beschikking stelde voor druggebruik en dat er regelmatig verslaafden over de vloer kwamen. Haar klanten verklaarden dat ze vooral speed kochten. Sommigen beweerden al jaren klant te zijn.

Volgens de procureur liep R.D. al zestien veroordelingen op, waarvan twee voor drugs. “Toch kan zij het niet laten om drugs te verkopen en dat al minstens sinds begin 2021”, aldus procureur Mike Vanneste. Naast 37 maanden effectieve celstraf vroeg hij ook een verbeurdverklaring van ruim 4.000 euro.

Intussen zou R.D. het drugsmilieu achter zich gelaten hebben. “Na het overlijden van haar man kwam ze in een neerwaartse spiraal terecht”, pleitte haar advocate. “Maar zo kan het niet verder, dat beseft ze zelf ook.” De verdediging drong aan op voorwaarden, hoewel R.D. er niet in slaagde die na te leven tijdens het onderzoek.

De dochter werd uiteindelijk enkel gedagvaard voor drugsbezit. Zij riskeert zes maanden cel, eventueel voorwaardelijk. De rechtbank doet uitspraak op 10 april. (AFr)