Vrouw (49) uit Kortrijk blijft stelen en aan de drugs: “Vandaag liever in de gevangenis dan ergens anders”

Een 49-jarige dakloze en drugsverslaafde vrouw uit Kortrijk die het stelen en de drugs niet kan laten, zit opnieuw in de cel en dreigt daar nog een hele tijd te moeten blijven. Vroegere voorwaardelijke straffen zullen immers effectief worden omdat ze haar voorwaarden niet volgde.

Haar tiende en elfde veroordeling voor diefstallen leverden Sonia P. eind 2021 en begin 2022 nog een voorwaardelijke celstraf van telkens 10 maanden op. Ze moest zich wel houden aan enkele begeleidende voorwaarden, in een poging haar er bovenop te helpen. Maar die volgde ze nooit. Op 28 november 2022 kon Sonia P. in Kortrijk in de kelder van een woning aangetroffen worden. Ze was op pad met een gestolen fiets en onder invloed van drugs. Twee nieuwe zaken voor diefstallen staan nog in de wachtrij. “Opnieuw diefstallen, nog altijd aan de drugs en geen dak boven het hoofd. Wellicht ziet ze geen andere opties maar de begeleidende voorwaarden waar ze zich door de vorige veroordelingen aan moest houden zijn in ieder geval niet gevolgd”, schetste de openbare aanklager de schrijnende situatie.

Effectief

Daarom vroeg het de rechter die straffen om te zetten in 20 maanden effectieve celstraf. “Ik zit toch al in de cel. Ik ben er en ik blijf er voorlopig”, klonk het bij Sonia P. “Toch heb ik vooral hulp nodig”, aldus de Franstalige vrouw. “Maar ik ben akkoord dat mijn vorige straffen effectief worden. Voorlopig ben ik liever in de gevangenis dan ergens elders.” Waarna de rechter inderdaad besliste de twee voorwaardelijke celstraffen van 10 maanden om te zetten in effectieve celstraffen. (LSi)