Voorwaarden niet nageleefd: alsnog dertig maanden effectief voor dealer die tijdens ripdeal in Oostende messteek in de rug kreeg

Een 23-jarige Duitser heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve celstraf gekregen voor verkoop van xtc en cannabis. Steven D. kreeg die straf aanvankelijk met uitstel opgelegd, maar hij leefde de voorwaarden niet na.

Op 14 januari 2021 vatten Robin D. en Christian D. het plan op om hun dealer te bestelen. De eerste wilde zo een openstaande schuld bij de tweede vereffenen. De twee spraken af met Steven D. in Oostende, maar van zodra die hen 100 gram cannabis overhandigd had liep het fout. Hoewel de Oostendenaars overeengekomen waren om hun dealer een paar klappen te geven, plantte Christian D. plotseling een mes in de rug van de dealer. Een van zijn nieren werd daarbij doorboord waardoor hij even in levensgevaar verkeerde.

Christian D. en Robin D. kregen op eind augustus 2021 respectievelijk vijf jaar en 37 maanden effectieve celstraf opgelegd. In beroep werd de straf van Robin D. omgezet in twee jaar voorwaardelijk. Het slachtoffer van de ripdeal kreeg dertig maanden voorwaardelijke celstraf voor verkoop van xtc en cannabis. Maar de Duitser leefde de opgelegde voorwaarden niet na, waardoor hij opnieuw voor de Brugse strafrechtbank werd gedaagd. Daar kwam hij begin september evenwel niet opdagen. (AFr)