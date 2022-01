Voorwaardelijke celstraf voor Oostendenaar die bijna 18.000 euro buitmaakte bij ripdeal in Brugge

Een 21-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor diefstal met geweld. Masror O. ging tijdens een drugsdeal in Brugge met bijna 18.000 euro aan de haal, maar dat verliep niet zonder slag of stoot.

Op 6 november 2020 alarmeerde de broer van Masror O. de Brugse politie. Hij vertelde hoe O. die avond in de Sint-Jorisstraat met geweld overvallen was door vijf mannen, die met zijn iPhone aan de haal gingen. Op weg naar de interventie onderschepte de politie vijf mannen die de smartphone van O. evenwel niet bij zich hadden. In de Sint-Jorisstraat troffen ze uiteindelijk O. zelf aan. De man was gewond in het gezicht en vertelde hoe de vijf mannen hem in een BMW hadden proberen sleuren. Maar met een welgemikte elleboogstoot was hij kunnen ontkomen en had hij in een nabijgelegen nachtwinkel zijn broer gebeld.

Voorwaarden

Omdat het verhaal van O. zeer onsamenhangend was besloot de politie zijn reiskoffer te doorzoeken. Tussen enkele kledingstukken stak een geldkoffertje met liefst 17.620 euro. Masror O. biechtte uiteindelijk op dat hij die avond met de vijf mannen had afgesproken in een wassalon om hen een halve kilogram cocaïne te verkopen voor 15.000 euro. Naar eigen zeggen had hij de drugs niet bij en was het enkel zijn bedoeling om met het geld te gaan lopen. Dat deed hij ook maar hij werd door de mannen gevat en in elkaar geslagen.

Masror O. liep in het verleden al vijf veroordelingen op, onder meer voor drugshandel. Een van de vijf mannen die hij in Brugge bestal was trouwens een voormalige loopjongen van hem. De verdediging drong aan op een werkstraf voor O., maar de rechter ging daar dinsdag niet op in. Ze legde de Oostendenaar wel voorwaarden op. Zo moet hij in behandeling voor zijn drugsprobleem. (AFr)