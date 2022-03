Voortvluchtige powerboatracer opgepakt in Spanje na veroordeling voor 1,5 ton cocaïne in vissersboot

De Spaanse politie heeft powerboatracer Nico H. (60) afgelopen weekend in de boeien kunnen slaan. De man uit De Haan was voortvluchtig sinds hij in het Gentse hof van beroep 8 jaar cel kreeg voor een enorme drugsvangst op z’n vissersboot in Oostende.

De scheepvaartpolitie stond de Bounty II kort voor de zomer van 2017 op te wachten aan de Hendrik Baelskaai in Oostende. De vissersboot was op 29 mei vertrokken uit de haven van Mindelo in Kaapverdië. De Amerikaanse antidrugseenheid DEA had de Belgische speurders getipt dat er mogelijk een lading cocaïne aan boord was. Een eerste doorzoeking van de Bounty II leverde aanvankelijk niets op. Bij een tweede inval hadden de speurders wél succes. Achter een valse wand op de boot troffen ze 65 zakken aan met in totaal 1.538,2 kilogram cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van liefst 225 miljoen euro. Het was op dat moment volgens bepaalde bronnen “de grootste drugsvangst ooit gedaan aan de Belgische kust”.

Nico H. (60) uit De Haan werd als eigenaar van de vissersboot in de boeien geslagen. Volgens het gerecht stond de powerboatracer in voor de financiële en logistieke kant van de drugstrafiek uit Zuid-Amerika. Als botenexpert zou hij ook mee hebben geholpen met het plaatsen van de valse wand.

Appartement bij haven

Op z’n proces in eerste aanleg schreeuwde Nico H. echter z’n onschuld uit. “Als hij op de hoogte was van die drugstrafiek, hebben we te maken met een volstrekte randdebiel!”, pleitte z’n advocaat Sven Mary in het Brugse gerechtsgebouw. “De verkoop van de Bounty II was bijna volledig afgehandeld. Waarom zou mijn cliënt die boot laten vertrekken, als alle papieren aan boord nog in zijn richting wezen?”

De rechters veegden de argumenten van de verdediging echter van tafel en veroordeelden Nico H. tot 8 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had 10 jaar gevraagd. De powerboatracer tekende beroep aan tegen z’n veroordeling, maar ving daar opnieuw bot. Het hof bevestigde de 8 jaar cel. De onmiddellijke aanhouding van Nico H. werd echter niet bevolen.

Europees aanhoudingsbevel

De verdediging van de West-Vlaming trok nog naar het Hof van Cassastie, maar ving ook daar bot. H. had intussen zelf al de benen genomen. Het gerecht kon hem niet aantreffen bij z’n vrouw en kinderen in De Haan en vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit. Het vermoeden bestond dat H. zich ophield in Spanje. Hij had immers al meer dan tien jaar een appartement nabij de haven van Altea: een dorpje nabij Benidorm. Afgelopen weekend kwam de Policia Nacional naar buiten met het nieuws dat Nico H. gearresteerd werd. Agenten konden hem in de boeien slaan toen hij op straat rondliep in de buurt van zijn appartement. H. werd meteen opgesloten in een Spaanse gevangenis. “Hij zal in het kader van de strafuitvoeringsprocedure worden uitgeleverd”, bevestigt zijn advocaat Sven Mary. (SDVO)