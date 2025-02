‘Vlotte rijstijl’ nekt Eernegemse drugsdealer, die geklist werd met kilo’s cannabis in wagen: dertig maanden voorwaardelijke celstraf

Op terugweg van een drugsdeal in Nederland werd Michaël D. (30) in Brugge door de politie aan de kant geplaatst. De Eernegemnaar hield er immers een iets te ‘vlotte rijstijl’ op na. In zijn wagen lag liefst 2,5 kilogram cannabis.

Een patrouille van de federale wegpolitie kreeg Michaël D. op 23 juli 2023 in de gaten in Brugge. De man hield er met zijn wagen immers een iets te ‘vlotte rijstijl’ op na. De politie maande hem aan om aan de kant te gaan. Hij gaf toe dat hij een joint had gerookt waarna de politie liefs 2,5 kilogram cannabis aantrof in zijn wagen. Als klap op de vuurpijl had de Ichtegemnaar een rijverbod lopen.

In de woning van D. in Eernegem troffen de speurders nog eens 400 gram cannabis aan en op zijn gsm stonden foto’s en video’s van drugs. De beklaagde gaf toe dat hij al vier maanden drugs dealde en dat hij in Nederland cannabis had aangeschaft om door te verkopen.

D. werd na een drietal maanden gelost, maar op 22 december 2023 schond hij zijn voorwaarden door op zijn brommer weg te vluchten voor de politie. “Het kwam tot een achtervolging waarbij de beklaagde talloze verkeersovertredingen beging”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. D. belandde opnieuw in de gevangenis en kwam op 10 januari 2024 weer vrij.

De procureur vroeg 30 maanden cel, maar de verdediging stuurde met succes aan op voorwaarden. “Mijn cliënt verkocht drugs om zijn eigen gebruik te bekostigen”, pleitte meester Brecht Beheydt. “Nu laat hij zich begeleiden en hij is op de goede weg.” D. kreeg donderdag dertig maanden voorwaardelijke celstraf.

De eigenares van de auto kreeg zes maanden voorwaardelijk. In de woning van Mariella M. (44) in Eernegem trof de politie 65 gram cannabis aan. “Zij had geen toestemming gegeven om met haar auto te rijden”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Op vandaag gebruikt ze geen drugs meer.” (AFr)