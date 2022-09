Vijftig vaten in gracht al vierde vondst in Westhoek met mogelijke link naar drugslabs

De Westhoek lijkt plots heel populair als dumpplaats voor drugsafval. In Langemark-Poelkapelle werd dinsdag de recentste ontdekking gedaan van verdachte vaten, na eerdere vondsten bij Diksmuide en Houthulst. Vorige week werden twee West-Vlaamse drugslabs ontmanteld buiten de Westhoek. Het is nog niet duidelijk of de vaten afkomstig waren van die actieve druglabs.

De brandweer Westhoek werd dinsdag even voor 11 uur opgeroepen voor een geval van milieuvervuiling in de landelijke Mangelaarstraat in Langemark-Poelkapelle. Ter plaatse leek het te gaan om een vijftigtal vaten, die gedumpt waren in de gracht en mogelijk afkomstig waren van een druglab. De federale hulpdienst civiele bescherming kwam de vaten opruimen.

Onderzoek naar inhoud

“Bij mijn weten is dit de eerste keer dat wij in onze gemeente geconfronteerd worden met zo’n lozing. En blijkbaar zijn we in de regio de jongste weken niet de enige”, zegt de burgemeester van Langemark-Poelkapelle, Dominique Cool (N-VA).

De Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen bevestigt de vondst en laat verder onderzoek uitvoeren op de vaten en de restinhoud ervan.

Er wordt ook onderzocht of er een link is met eerdere gelijkaardige ontdekkingen in de regio. Bij de Diksmuidse deelgemeente Stuivekenskerke werden tot twee keer toe tientallen vaten gehaald uit de IJzer: een twintigtal begin deze maand en zo’n vijftentwintig een week geleden. Afgelopen weekend nog werden een achttal vaten ontdekt ter hoogte van de Heugstraat in Houthulst.

Twee actieve druglabs

Opmerkelijk: elders in West-Vlaanderen werden onlangs twee actieve druglabs opgerold. In Izegem werd vorige week drie kilogram speed aangetroffen in een drugslaboratorium. Die dag gebeurden ook huiszoekingen in Brugge en Moorslede en werden acht Polen en twee Belgen opgepakt.

In het lab in Izegem werd amfetamineolie vermengd met andere chemicaliën. Uit 1 liter amfetamineolie kan ongeveer 2,5 kilogram droog versneden speed gehaald worden. Gebruikers betalen ongeveer 10 euro per gram speed.

Vorige week donderdag gebeurde ook een inval in een loods bij een villa langs de E403 in Ruddervoorde. Daarbij werden tientallen vaten en ander materiaal ontdekt, en een Antwerpse man en een man uit Oostkamp blijven voorlopig aangehouden.

Niet zonder risico

“Het chemisch aanmaakproces is niet zonder risico en kan de veiligheid en gezondheid van de producenten maar ook van de buurtbewoners in gevaar brengen”, klonk het toen bij het parket.

Beide druglabs werden ontmanteld in het kader van onderzoeken van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen rond handel in en fabricatie van synthetische drugs.

Het is voorlopig niet duidelijk of er een link is tussen deze druglabs en de recente ontdekkingen van mogelijk gedumpt drugsafval in de Westhoek.

(TP)