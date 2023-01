Vijfde verdachte opgepakt voor ontvoeringspoging Van Quickenborne

In het onderzoek naar een mogelijke ontvoeringspoging van Justitieminister Vincent Van Quickenborne is een vijfde verdachte opgepakt. Dat is uit goede bron vernomen. De raadkamer in Kortrijk verlengde dinsdag de aanhouding van twee mannen die al in de cel zitten.

De twee zitten sinds eind september in de gevangenis, nadat ze in Nederland werden gearresteerd. Dat gebeurde kort nadat in de omgeving van de woning van Vincent Van Quickenborne in Kortrijk een achtergelaten auto werd teruggevonden met daarin een automatisch geweer, spanbandjes en flessen met brandversneller. Volgens het gerecht was het de bedoeling om een aanslag te plegen op de minister, mogelijk zelfs om hem te ontvoeren.

De dreiging zou vanuit het internationale drugsmilieu komen. De minister en zijn gezin verbleven na het incident dagenlang in een safehouse van de federale politie, onder zware bewaking. Volgens hun advocaten wisten hun cliënten alvast van niks. Hun raadslieden houden vol dat hun cliënten enkel tegen betaling met een wagen naar Kortrijk zijn gereden en dat ze niet wisten wat de bedoeling zou geweest zijn.

Vijfde verdachte

Ook momenteel zitten de minister en zijn gezin opnieuw in een safehouse onder zware bewaking. Die maatregel werd begin december vorig jaar genomen na nieuwe dreigingen, wellicht opnieuw vanuit het drugsmilieu. Wellicht geen toeval: het nieuwe verblijf in het safehouse startte vrij kort nadat de raadkamer op 6 december de aanhouding van de vier verdachten met een maand verlengde. Tegen die beslissing gingen twee van de vier verdachten in beroep. Zij verschenen vorige twee weken geleden al voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent, die hun aanhouding verlengde. De twee verdachten die dinsdag in Kortrijk voor de raadkamer verschenen, zagen hun aanhouding met twee maanden verlengd worden.

Ondertussen heeft het onderzoek een nieuwe wending gekregen. In Nederland is recent een vijfde verdachte aangehouden. De man werd gearresteerd nadat één van de vier reeds opgepakte verdachten zijn naam noemde tijdens een verhoor. Het Belgische gerecht heeft ondertussen ook om zijn uitlevering gevraagd. Of de man ook naar ons land zal overgebracht worden, is twijfelachtig. Op 29 december vorig jaar weigerde de rechtbank in Amsterdam de uitlevering van een verdachte in een andere zaak aan ons land, omwille van de bijzonder slechte omstandigheden van gedetineerden in onze gevangenissen.