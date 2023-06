Vijf verdachten aangehouden na drugsvangst in meelzakken

De Brugse onderzoeksrechter heeft vier Marokkanen en een Belg aangehouden in de zaak van een grote drugsvangst in Ruddervoorde. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In een loods werd maandag 35 kilogram hasj en 3 kilogram cannabis aangetroffen.

In het kader van een lopend onderzoek naar namaaksigaretten is de douane maandag binnengevallen in een loods langs de Leiteweg in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. In de loods ontdekten de speurders grote zakken met liefst 35 kilogram hasj en 3 kilogram cannabis.

Naar aanleiding van de drugsvangst werden zes verdachten gearresteerd. Ze werden dinsdag voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om vier Marokkaanse verdachten en een Belgische verdachte aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De raadkamer in Brugge zal vrijdag oordelen of het vijftal al dan niet langer in de gevangenis moet blijven. De andere Belgische verdachte werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.