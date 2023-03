Vijf ton cocaïne onderschept in haven van Zeebrugge: vijf verdachten gearresteerd

In de haven van Zeebrugge heeft de douane dinsdagavond vijf ton cocaïne onderschept. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Vijf verdachten werden gearresteerd.

De grote hoeveelheid drugs werd dinsdagavond ontdekt bij een controle van de douane. Het is niet bekend of het om een toevallige of een gerichte controle ging. De cocaïne zou in een lading fruit zijn verstopt.

Vijf arrestaties

Naar aanleiding van de drugsvangst werden vijf mensen opgepakt, maar het is niet duidelijk wat hun mogelijk aandeel in de feiten zou kunnen zijn. De Brugse onderzoeksrechter zal ten laatste donderdagavond over hun eventuele aanhouding moeten beslissen.