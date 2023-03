Vijf ton cocaïne onderschept in haven van Zeebrugge: vier Nederlanders aangehouden

In de haven van Zeebrugge heeft de douane dinsdagavond vijf ton cocaïne onderschept. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Vijf verdachten werden gearresteerd. Vier van hen zijn nu aangehouden.

De grote hoeveelheid drugs werd dinsdagavond ontdekt bij een controle van de douane. Het is niet bekend of het om een toevallige of een gerichte controle ging. De cocaïne zou in een lading fruit zijn verstopt.

Vier aanhoudingen

In de zaak heeft de onderzoeksrechter donderdagavond vier Nederlanders aangehouden. Het gaat om mannen geboren in 1998, 2002, 2002 en 2003. De vijfde opgepakte verdachte werd niet aangehouden. Meer informatie zal over de zaak niet verspreid worden, zo laat het parket nog weten.