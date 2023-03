Vijf ton cocaïne in haven Zeebrugge zat verstopt tussen lading fruit: “Moeten niet meteen panikeren”

In de haven van Zeebrugge heeft de douane een lading met vijf ton cocaïne onderschept, goed voor een straatwaarde tot 500 miljoen euro. De drugs werden aangetroffen tussen een lading fruit. Er zijn inmiddels vijf verdachten opgepakt in het onderzoek. Verschuift de drugsproblematiek van de haven van Antwerpen richting Zeebrugge, nu er in Antwerpen striktere controles en meer beveiligingsmaatregelen zijn?

De haven van Zeebrugge staat niet bekend om grote drugsvangsten. In hoofdzaak zijn de trafieken die naar Zeebrugge komen afkomstig uit het Oosten. Uit Indië, China en Japan komen al eens drugs, maar niet zozeer uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika, traditioneel de voornaamste ‘donorlanden’. Maar wat de douane dinsdagavond aantrof in Zeebrugge, was meer dan een gemiddelde vondst. Volgens onze informatie werd bij een controle liefst vijf ton cocaïne onderschept. Verschillende bronnen en ook het Brugse parket bevestigen dat aan onze redactie.

Bananen

De drugs werden aangetroffen tussen een lading fruit, waaronder bananen. Wellicht zaten ze dus verstopt in koelcontainers. Vanwaar de container precies kwam, is niet duidelijk. Het tracé van de container wordt door het gerecht nog verder nagetrokken. Wel zijn er al vijf verdachten opgepakt in het onderzoek, zo bevestigt het parket. De onderzoeksrechter zal nu moeten beslissen over hun verdere aanhouding.

Onversneden drugs

Bij het parket van Brugge zijn ze verder zeer karig met commentaar. In het belang van het onderzoek wordt vooralsnog weinig informatie vrijgegeven. Het zou gaan om onversneden cocaïne. Als die versneden wordt, spreken we over een straatwaarde tot 500 miljoen euro.

Ook Brugs burgemeester en havenbestuurder Dirk De fauw (CD&V) kan in deze fase van het onderzoek nog niet veel kwijt. Toch dringt de vraag zich op of de verscherpte beveiligingsmaatregelen en striktere controles in de haven van Antwerpen de drugsproblematiek nu richting Zeebrugge verschuiven. Volgens de eerste bevindingen is het te kort door de bocht om die veronderstelling te maken. “Panikeren of denken dat de drugstrafiek zich nu meteen verlegt richting Zeebrugge, moeten we niet doen”, stelt Dirk De fauw. “Het bewijst meteen ook het nut en de werking van de controles. Maar natuurlijk spreekt het voor zich dat we ook in de toekomst waakzaam moeten en zullen zijn”, geeft De fauw nog mee. (MM)