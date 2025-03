Viertal voor rechter na binnensmokkelen drugs in de gevangenis van Ieper: “Dit is een echte plaag”

Op de rechtbank van Ieper was de openbare aanklager niet mals voor drie verdachten die zich moesten verantwoorden voor het binnenbrengen van drugs in de gevangenis van Ieper. Een vierde verdachte, die als de opdrachtgever wordt beschouwd, stuurde zijn kat naar het beklaagdenbankje. Het relaas van de feiten leest een beetje als een filmscenario, met de Kattenstoet als achtergrond.

Op 12 mei 2024 vond in Ieper niet enkel de Kattenstoet uit, er gebeurden ook andere mindere koosjere zaken. Zo kreeg de politie die dag een melding binnen dat er een iemand de gevangenis van Ieper zou bezoeken met drugs bij zich. Die iemand bleek A.P. (25) uit Izegem te zijn. De jonge vrouw werd betrapt met 2 pakjes verboden middelen bij zich, die ze aan haar vriend T.L. zou geven bij het bezoek. In een van de pakjes zat 24,35 gram hasj, terwijl het ander pakje 45 gram ketamine, 10 gram heroïne en ook amfetamines stopten.

A.P. kreeg op een bepaald moment een berichtje dat ze die dag de pakjes zou moeten ophalen op een parking van een warenhuis in Ieper, iets wat ze dan ook deed. A.P. kreeg het spul van S.V.W. (23) uit Antwerpen, wiens broer M.V.W. op dat moment eveneens in de gevangenis zat en de opdrachtgever van heel de operatie zou zijn. Ze bracht de drugs, bij een bezoek aan haar vriend, effectief binnen in de gevangenis, maar ze liep tegen de lamp. Er volgde een telefonieonderzoek en een huiszoeking bij de vrouw die de pakjes op de parking had overgemaakt aan A.P.

De twee mannen en twee vrouwen die betrokken waren bij de affaire werden gedagvaard voor de rechtbank van Ieper. Drie van hen daagden op, maar M.V.W, de man die wordt verdacht van opdrachtgeven te zijn, liet verstek gaan. De openbare aanklager was niet meteen mals voor de beklaagden. “Drugs in de gevangenis is een echte plaag en we mogen dit niet zo laten”, klonk het.

Bang

A.P. hoopt opschorting van straf te krijgen. “Ik wist dat het om verdovende middelen ging”, aldus de vrouw. “Waarom ik ze dan toch de gevangenis binnenbracht? Ik was bang.”

Ook haar vriend hoopt op mildheid van de rechter en vraagt een uitstel met voorwaarden. “Het spijt me dat dit is gebeurd en vooral dat ik mijn vriendin in de problemen heb gebracht”, klonk het bij de man. Het koppel is blijkbaar nog steeds samen. T.L. zei ook bereid te zijn een alcoholverbod na te leven.

Beklaagde S.V.W. ontkent dat ze wist dat er in de pakjes drugs zat. De vrouw beweert ook dat ze geen twee, maar slechts één pakje moest overhandigen. “Ik was ervan overtuigd dat er een gsm in stopte. Het had ook echt zo’n vorm. Ik dacht dat het toestel moest worden binnengesmokkeld in de gevangenis, als mijn broer iets vraagt, dan weersta je dat niet.” S.V.W vraagt dan ook de vrijspraak. De openbare aanklager gelooft dat verhaal echter niet en zegt dat de vrouw wel degelijk wist waar ze mee bezig was. “Er werden trouwens druggerelateerde berichten in haar telefoontoestel gevonden”, aldus de aanklager.

Vonnis op 7 april.