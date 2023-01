Vier verdachten in cel na vondst groot synthetisch drugslabo in oude boerderij Kortemark

Na de ontdekking van een synthetisch drugslabo met grote omvang in Kortemark eind oktober zitten intussen vier verdachten in de cel. Het gaat om drie mannen en een vrouw. De raadkamer van Ieper verlengde onlangs nog hun aanhouding.

Op vrijdag 28 oktober viel het gerecht binnen in een afgelegen boerderij in de Handzamestraat in Kortemark. De boerderij ligt in een zijweg en is amper zichtbaar vanop de hoofdweg. De politie viel er die vrijdagmiddag kort na de middag gewapend binnen. Er werd tegelijk een huiszoeking gehouden op een ander adres in Koekelare. In de oude boerderij werd een synthetisch drugslabo van grote omvang ontdekt. Er lagen verschillende blauwe vaten en containers en het lab was al vol ontwikkeld. De politie en de civiele bescherming waren tot zaterdag een flink stuk in de namiddag bezig om alles op te ruimen. Bij de gerechtelijke actie werden al twee verdachten gearresteerd.

Het ging om mannen die de loods huurden van een koppel uit Kortemark, die niets van de feiten afwisten. “Intussen zitten er vier verdachten in de cel op verdenking van betrokkenheid bij dat drugslabo”, klinkt het bij het parket van Ieper. “Het gaat om drie mannen en een vrouw. Zij hebben allen de Belgische nationaliteit. De raadkamer van Ieper heeft op 30 december en op 6 januari hun aanhouding nog verlengd met twee maanden. Het onderzoek naar de vondst van het drugslabo loopt nog steeds.” Daarom worden nog geen uitspraken gedaan over de precieze vondst in de boerderij. (JH)