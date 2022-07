Vier jaar cel voor Torhoutenaar die kilo’s cannabis verkocht en speed produceerde

Een 33-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor de verkoop van grote hoeveelheden cannabis en cocaïne. Jens C. produceerde ook speed in zijn woning. “Ik zie dat niet als iets verkeerd”, verklaarde hij.

Na meerdere klachten over een hinderlijke weedgeur en lawaaierige bezoekers besloot de politie de woning van Jens C. in Lichtervelde te observeren. Op 12 april 2020 waren de agenten getuige van een drugsdeal en werd de man opgepakt. Bij een huiszoeking werden naast een kleine kilogram cannabis ook ruim 4.000 euro cash en een boekje met allerlei druggerelateerde notities aangetroffen.

Geld nodig

C. bekende dat hij op twee jaar tijd in totaal vier kilogram cannabis had verkocht via sms en Facebook Messenger. “Ik had geld nodig om de kamers van mijn kinderen in te richten”, verklaarde hij. “Maar het zal niet meer gebeuren.” Dat bleek een leugen, want na zijn voorwaardelijke vrijlating op 18 augustus 2020 begon hij gewoon weer te dealen en belandde hij drie maanden later al terug achter de tralies. “Ik zie dit niet als iets verkeerds”, verklaarde hij. “Ik gebruik al zeventien jaar drugs en kan niet zomaar stoppen.”

Ook coke en speed

Na een vijftal maanden cel kwam Jens C. op 9 april 2021 opnieuw voorwaardelijk vrij, maar in oktober ontving de politie informatie dat hij terug drugs verkocht. Hij breidde zijn assortiment zelfs uit. Vanuit een huis in de Kortemarkstraat in Torhout verkocht hij samen met Bruggeling Kevin D. (31) niet enkel cannabis maar ook cocaïne en speed. Bij een huiszoeking op 27 januari werden grote hoeveelheden drugs en 2.300 euro cash in beslag genomen. C. bekende de verkoop en stelde dat hij ook twee keer speed liet produceren in zijn woning.

Jens C. kreeg in 2015 al eens 30 maanden celstraf met uitstel opgelegd voor drugs. In het huidige dossier kreeg hij naast vier jaar effectieve celstraf ook een verbeurdverklaring van 25.000 euro opgelegd. Kevin D., die de verkoop altijd is blijven ontkennen, kreeg 30 maanden cel en zag 7.000 euro verbeurd. Ook hij werd eerder al veroordeeld voor drugs en schond op 18 mei zijn voorwaarden door in de bergplaats aan het Torhouts station een helm, trui en bromfietssleutels te stelen.

In de zaak werd ook nog een 31-jarige vrouw uit Torhout veroordeeld. Kim D. woonde samen met Jens C. en Kevin D. en bracht af en toe cannabis naar klanten. Zij werd op 28 januari voorwaardelijk gelost, maar pleegde vervolgens een diefstal in de Colruyt. Zij kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf. (AFr)