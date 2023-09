Veroordeelde drugskoerier die met heroïne betrapt werd in Oostends hotel vraagt mildere straf

Een 26-jarige Nederlander vecht voor de Brugse rechtbank de effectieve celstraf van dertig maanden aan die hij bij verstek kreeg opgelegd voor zijn rol als koerier voor een grote drugsbende. Erdal B. liep recent tegen de lamp in een Oostends hotel.

Het gerecht kwam de bende op het spoor toen er informatie binnenkwam dat Nederlanders van Noord-Afrikaanse origine plaatselijke loopjongens inschakelden om cocaïne en heroïne aan de man te brengen in Oostende. Onderzoek leidde de speurders naar een zekere “Angel” die opereerde vanuit Maastricht en koeriers of “runners” inschakelde om de drugs – veelal per trein – naar Oostende te brengen.

349.000 euro

Na de arrestatie van een koerier eind november 2019 kon de bende in kaart worden gebracht. Ze verhandelde minstens elf kilogram heroïne en drie kilogram cocaïne, goed voor een opbrengst van 349.000 euro. Het onderzoek wees uit dat de bende zelfs staaltjes uitdeelde in de buurt van het Oostendse afkickcentrum MSOC. 

In juni 2021 vorig jaar werden 27 beklaagden veroordeeld voor hun aandeel in de drugshandel. Bendeleider Achraf B. kreeg zes jaar cel. Erdal B., die zijn kat stuurde naar het proces, 30 maanden effectief. De Turkse Nederlander werd afgelopen zomer opgepakt in een Oostends hotelkamer, waar hij 120 gram heroïne achter het televisietoestel had geplakt.

Verzet aangetekend

Vanuit de gevangenis tekende B. verzet aan tegen zijn veroordeling waarna hij maandag een nieuw proces kreeg. Advocaat Bram Elyn vroeg om hem hooguit achttien maanden cel, eventueel deels met uitstel, op te leggen. “Hij werd door de bende misbruikt en maakte helemaal geen winst.”

De uitspraak volgt op 2 oktober. (AFr)