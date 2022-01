Veroordeelde dealer stapt Brugse gevangenis binnen met hangertje vol speed: drie maanden cel

Een 50-jarige man uit De Haan heeft in de Brugse rechtbank drie maanden cel gekregen omdat hij speed probeerde binnen te smokkelen in de Brugse gevangenis.

Johan B. was al lang geen onbekende meer bij het gerecht toen hij op 26 mei 2019, verkiezingsdag, in het stembureau langs de Brugsesteenweg in De Haan werd opgepakt met vier gram speed en een snuifpijpje op zak. In de woning van de zwaar verslaafde man waren een maand eerder ook al kleine hoeveelheden speed, cannabis en cocaïne aangetroffen. Op 24 juni vorig jaar kreeg B. drie jaar effectieve celstraf voor drugsverkoop.

Hanger vol speed

Op 13 augustus werd B. naar de Brugse gevangenis overgebracht. In het hangertje rond zijn hals troffen de cipiers evenwel 1,95 gram speed aan. “De hanger hing al drie jaar rond zijn hals”, pleitte advocate Mélanie Sevenant. “Hij had die gekregen van een intussen overleden vriend en wist niet dat er speed in verborgen zat.” De celstraf voor drugsverkoop werd later herleid tot 30 maanden cel. AFr