Verdachte drugshandel (27) die zelf slachtoffer werd van aanslag aan woning blijft twee maanden langer in cel

De 27-jarige Karam B. blijft twee maanden langer in de gevangenis op verdenking van cocaïnehandel. De twintiger, geen onbekende voor het gerecht, werd in februari vorig jaar zelf het slachtoffer van een aanslag thuis. Het onderzoek is intussen al twee maanden afgerond. “Het is nu wachten op de eindvordering van het parket”, zegt zijn advocate Ellen Eneman.

De woonwijk De Blauwe Poort in Sint-Pieters werd op woensdag 28 februari ’s ochtends vroeg opgeschrikt door enkele luide knallen. Twee woningen bleken zwaar beschadigd te zijn nadat drie Brusselse jongeren een vuurwerkbom gooiden naar een rijwoning. Door de klap raakte de woning ernaast ook beschadigd.

Bewoner Karam B. bleek het doelwit van de Brusselse jongeren. Op het moment van de explosie liep er al een gerechtelijk onderzoek naar de twintiger, voor drugsfeiten. B. is geen onbekende voor het gerecht en werd door de correctionele rechtbank in Brugge ook al meerdere keren veroordeeld voor drugshandel. De jongeman was eveneens betrokken bij een brutale home-invasion in Oostende.

Raadkamer

Het onderzoek is inmiddels volledig afgerond. “Het is nu wachten op de eindvordering van het parket”, zegt zijn advocate Ellen Eneman. In afwachting van die eindvordering verlengde de Brugse raadkamer de aanhouding van de twintiger dinsdagochtend met twee maanden.