Van Quickenborne en gezin moet kerst vieren in safehouse: “Heel zwaar om dragen”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en zijn gezin zullen de kerstperiode noodgedwongen in hun safehouse moeten doorbrengen. Dat heeft de minister gezegd tijdens een gesprek met VTM. “Dat is moeilijk om dragen, vooral voor mijn echtgenote en kinderen”, klonk het.

Begin deze maand pikte het federaal parket opnieuw signalen op van een mogelijke dreiging tegen Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Justitie en titelvoerend burgemeester van Kortrijk. Net als in september leek die dreiging uit te gaan van het georganiseerde misdaadmilieu, meer bepaald vanuit de internationale drugsmaffia. En net als in september moesten Van Quickenborne, zijn echtgenote en hun twee kinderen verhuizen naar een safehouse, bewaakt door zwaarbewapende agenten van de federale politie.

Geen feestjes

“Aan zoiets wen je niet”, vertelt Van Quickenborne vanuit dat safehouse aan VTM. “De eerste keer, in september, heeft men vrij snel een commando van vier verdachten kunnen oppakken. Nu is de dreiging even ernstig maar minder concreet. Daardoor zou deze situatie wel eens weken kunnen duren”, klinkt het. En dus zullen de minister en zijn gezin de eindejaarsperiode wellicht verplicht in een zeer kleine bubbel moeten beleven. “Dat is moeilijk om dragen voor mijn echtgenote en kinderen. Zij zien geen vriendjes, gaan niet naar school, hebben geen feestjes. Een kerstperiode is iets wat je normaal viert met je familie maar dat zal er voor ons dit jaar niet in zitten. Dat is heel zwaar om dragen”, zegt Van Quickenborne.

Goeie resultaten

Het tweede verplichte verblijf in een safehouse is voor de minister echter geen reden om de strijd tegen de zogenaamde narcomaffia te staken. “Dit is gericht tegen mijn functie, niet tegen mijn persoon. We behalen goeie resultaten en dat sterkt mij om door te doen. De dreiging komt opnieuw uit dezelfde hoek, de drugsmaffia die heel sterk wordt opgejaagd”, zegt hij. “Ik ben misschien de eerste, maar zeker niet de laatste minister die dit zal meemaken. Ik denk dat mijn opvolger er ook rekening moet mee houden”, klinkt het.