Uitbater CBD-shop voor rechter na aantreffen van gebruikershoeveelheid illegale cannabis in woning

De in beslag genomen cannabis in een CBD-shop in Oostduinkerke bleek gewoon legale CBD-cannabis te zijn, toch moet de uitbater (27) zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Bij een huiszoeking in zijn woning werd namelijk toch een gebruikershoeveelheid illegale cannabis aangetroffen, weliswaar niet bestemd voor verkoop.

Het Openbaar Ministerie moest dinsdag op het proces in Veurne toegeven dat het dossier magertjes was uitgedraaid na gerechtelijk onderzoek. In december 2020 vielen de speurders massaal binnen in de CBD-shop in de Leopold II-laan in Oostduinkerke na een verklaring van een gekend cannabisgebruiker. Die stelde dat hij regelmatig 100 gram THC-cannabis, de geestesverruimende variant, kocht van de uitbater. De speurders, parket en onderzoeksrechter dachten een grote vis gevangen te hebben, iemand die illegale cannabis verkocht in zijn CBD-shop.

Verborgen ruimte

Een drugshond leidde de speurders naar een verborgen ruimte in de toonbank, met daarin een zak cannabis. Er werd meteen gedacht aan illegale cannabis, want waarom zou de cannabis anders verborgen liggen? “Maar op kosten van de uitbater werd de cannabis onderzocht. Het bleek effectief om CBD-cannabis te gaan. Zijn uitleg was dat hij twee aankooppistes had: een officiële en ‘minder’ officiële. Er zijn namelijk accijnzen verbonden aan CBD-cannabis. Een fiscaal dossier dus.

Wat overblijft van de tenlasteleggingen is drugsbezit, want er werd een gebruikershoeveelheid THC-cannabis aangetroffen in zijn woning. De man verklaarde gebruiker te zijn samen met zijn vriendin. Er zijn geen bewijzen dat hij effectief ooit illegale cannabis verkocht”, aldus de procureur, die wel akkoord ging met een opschorting van straf.

Doordat er een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, bleek een verwijzing naar de correctionele rechtbank onafwendbaar. Vaak wordt bezit van gebruikershoeveelheden immers geseponeerd. De advocaat van de man vroeg eveneens de opschorting en stelde dat zijn cliënt altijd vlot meewerkte met het onderzoek. Vonnis op 11 januari. (BB)