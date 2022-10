Twintigers veroordeeld voor bezit cannabis: “Ik wil gewoon met rust gelaten worden”

De strafrechter in Veurne heeft twee twintigers veroordeeld voor het bezit van cannabis, elk in een apart dossier. Een 28-jarige man uit Koksijde had niet veel zin om zich van de drugs af te laten helpen. “Ik wil gewoon met rust gelaten worden, gaan werken en af en toe cannabis roken”, verklaarde M.D.

In een eerste dossier werd een 24-jarige Nederlandse vrouw uit Gouda veroordeeld. Ze werd op 10 maart aan de kant gezet voor een verkeerscontrole in Veurne. In haar wagen werden acht gripzakjes met in totaal 16 gram cannabis gevonden. In de jas op haar passagierszetel zat ook een boksijzer. Er werden vermoedens dat de vrouw vanuit Nederland naar hier was komen afgezakt om dealers te bevoorraden. Maar gelet op het geringe aantal cannabis dat C.V. bij had en haar ontkennen achtte de rechter die feiten niet bewezen. Ze werd wel veroordeeld voor het bezit voor persoonlijk gebruik van cannabis en het verboden wapen. Ze kreeg er tweemaal 800 euro boete voor.

In een tweede dossier werd een 28-jarige man uit Koksijde veroordeeld. M.D. werd op 28 september vorig jaar opgepakt omdat hij openbaar dronken was. Tijdens de fouille werd in zijn jas 6,8 gram cannabis gevonden en in zijn rugzak nog een plukje cannabis, een cruncher en een precisieweegschaal. Ook bij hem konden geen bewijzen van verkoop gevonden worden. De man werd eerder al veroordeeld voor diefstal, zwartrijden, vernieling en driemaal voor drugs. Hij kreeg een werkstraf van 50 uren want zelf was hij niet te vinden om voorwaarden na te leven. “Ik wil gewoon met rust gelaten worden, gaan werken en af en toe cannabis gebruiken”, verklaarde M.D. (JH)