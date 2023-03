Twintiger terecht voor drugsbezit en weerspannigheid tegen agenten: “Moest ik slaag krijgen voor 2 gram cannabis?”

Een 25-jarige jongeman uit Wervik ging bij zijn arrestatie in Ieper nogal fel tekeer tegen de agenten. Het leverde hem een dagvaarding voor de correctionele rechtbank op. “Ik was kalm, tot de agenten me met mijn hoofd tegen de muur gooiden.”

Op 21 mei 2022 voerden agenten van de politiezone Arro Ieper in Ieper een fouille bij Medy G. uit nadat hij voor problemen had gezorgd. Hij bleek 4,47 gram cannabis en 2 gram marihuana op zak te hebben. Omdat hij maar beledigingen naar de agenten bleef slingeren, beslisten de agenten om hem te boeien. Daarbij kwam hij met zijn hoofd tegen een muur terecht. In de politiecombi schopte G. wild om zich heen, spuwde naar de agenten, probeerde een kopstoot te geven en uitte bedreigingen.

Met hoofd tegen muur

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 7 maanden, maar zelf vroeg de jongeman een werkstraf te mogen uitvoeren. “Ik heb verkeerd gereageerd, maar pas nadat ik met mijn hoofd tegen de muur was geslagen”, vertelde hij aan de rechter. “Een stuk van mijn tand brak af. Was dat nodig voor 2 gram cannabis?” Vonnis op 3 april. (LSi)