Twintiger laat ruim 50 gram hasj binnensmokkelen in Brugse gevangenis tijdens ongestoord bezoek

Een 27-jarige Bulgaar heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij zijn vriendin ruim 50 gram hasj in de gevangenis liet binnensmokkelen.

Op 4 augustus vorig jaar werd G.Y. (27) na een ongestoord bezoek in de Brugse gevangenis aan een fouille onderworpen. Hij bleek 52,8 gram hasj bij zich te hebben. Hij beweerde dat zijn vriendin daar niets mee te maken had en dat hij de drugs na het bezoek op de trap had uitgewisseld.

In de woning van de vriendin, Bruggelinge N.B. (25), trof de politie kleine hoeveelheden hasj en cannabis aan. Een WhatsApp-gesprek op haar gsm wees uit dat de Bulgaar haar wel degelijk gevraagd had om de drugs in Breda te halen.

Clean

N.B. kreeg in november 2020 al eens 180 uur werkstraf voor drugsfeiten, maar volgens haar advocaat brak de vrouw nu helemaal met het drugsmilieu. De rechtbank veroordeelde haar tot tien maanden voorwaardelijke celstraf.

G.Y. was evenmin aan zijn proefstuk toe. Zo kreeg hij in juni vorig jaar 30 maanden cel voor drugshandel. En in december kreeg hij acht maanden effectief omdat hij zijn moeder 26 gram hasj de gevangenis liet binnensmokkelen. Volgens zijn advocaat zou hij nu clean zijn. (AFr)