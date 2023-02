Twintiger krijgt jaar cel voor dealen ketamine in Brugse fuifzaal Het Entrepot

Een 22-jarige Izegemnaar heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor bezit en verkoop van ketamine.

Op 3 april vorig jaar was K.H. aanwezig in fuifzaal Het Entrepot in Brugge. Een bewakingsagent zag op een bepaald moment hoe de jongeman zakjes uitwisselde met andere feestvierders. De politie kwam ter plaatse en trof in het heuptasje van H. zeventien gram ketamine aan. De Izegemnaar bekende dat hij voor 60 euro drugs had verkocht.

Naar eigen zeggen had K.H. geld nodig om eten en drinken te kunnen kopen. De verdediging legde uit de jongeman het thuis was afgetrapt en geen dak boven zijn hoofd had. “Hij had ook geen inkomen en kwam bij foute vrienden terecht”, pleitte meester Jorn Verminck, die tevergeefs aandrong op een werkstraf.

K.H. zat van 4 april tot 24 mei in voorhechtenis en kwam daarna vrij onder voorwaarden. Maar die vrijheid onder voorwaarden verliep ongunstig waardoor de rechtbank een effectieve celstraf oplegde. Bovendien kreeg K.H. eerder al een werkstraf opgelegd voor drugsfeiten. (AFr)