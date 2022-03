Twintiger begint cannabis te dealen om contacten met ‘Nederlandse’ internetliefde te betalen

Drie jonge mannen en een vrouw moeten zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden wegens de invoer, bezit en verkoop van cannabis. De 22-jarige F.N. uit Nieuwpoort had tot 20 klanten en had een bijzondere reden om te dealen. “Hij was volledig in de waan van een zogezegde Nederlandse vrouw via internet en moest haar dagelijks betalen om contact te hebben.”

De zaak kende een start doordat de stiefbroer van eerste beklaagde G.G., een 26-jarige man uit Alveringem, hem aan de galg praatte. De stiefbroer beweerde dat G.G. al jaren cannabis dealde en zakken van 300 gram thuis had staan. De politie hield hem een tijdje in de gaten en betrapte hem in september vorig jaar bij een ogenschijnlijke drugdeal in Nieuwpoort. Daarbij was de 22-jarige F.N. uit Nieuwpoort betrokken. Er volgde een huiszoeking bij beide mannen thuis. In de woning van G.G. en zijn 22-jarige vrienden T.T. werd 136 gram wiet en wat hasj gevonden. Beide bekenden te gebruiken en T.T. gaf toe soms wat te verkopen. Bij F.N. werd 163 gram cannabis gevonden. Na onderzoek van telefonie kwam ook de 22-jarige L.O. uit Nieuwpoort als afnemer in beeld. Hij riskeert met 8 maanden cel en 8.000 euro de mildste straf.

Verkocht om Nederlandse internetliefde te kunnen betalen

De procureur vroeg voor G.G. 18 maanden cel en voor zijn vriendin T.T. 12 maanden cel, telkens met 8.000 euro boete. “G.G. was gebruiker maar absoluut geen verkoper”, sprak zijn advocaat. “Hij is visser en zit soms weken op zee. Hoe zou hij dan kunnen verkopen?” De advocaat van F.N. gaf de verkoop wel toe. De man had immers tot 20 afnemers. “Hij verkocht eigenlijk niet maar raakte door corona in een isolement”, sprak zijn advocaat. “Echte vrienden had hij niet. Via internet raakte hij volledig in de ban van een zogezegde Nederlandse vrouw. Hij moest haar betalen voor contact. Eerst 20 tot 50 euro per dag, maar op een dag maakte hij haar wel 18 stortingen over. Later betaalde hij haar zelfs eens 2.000 euro. Hij werd volledig gepluimd en verkocht daarom wat drugs. Toen hij opgepakt werd bleek uit onderzoek dat zijn Nederlandse dame eigenlijk een Turkse oplichter was.” Er werden milde straffen gevraagd. Vonnis op 26 april. (JH)