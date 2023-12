Dit weekend zijn op het strand van Zeebrugge twee pakketjes met verdovende middelen aangespoeld.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zondag. In beide pakketten zat cocaïne, goed voor een gewicht van in totaal twintig kilogram. Waar de pakketjes vandaan komen, is voorlopig onduidelijk. Het onderzoek is volop aan de gang.