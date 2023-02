Twee vrouwen opgepakt nadat ze drugs dealden… vlakbij politiekantoor in Houthulst

Twee vrouwen werden donderdagochtend opgepakt in Houthulst op verdenken van het drugsdealen. Ze liepen domweg tegen de lamp toen ze zich vlakbij het politiekantoor parkeerden waarna een wijkinspecteur hen bezig zag.

Even na 10 uur donderdagochtend parkeerden de vrouwen hun wagen in de Broeders Xaverianenstraat in het centrum van Houthulst. Die straat ligt aan de achterzijde van het politiekantoor van Polder op de Markt in Houthulst. De parking en achterste ingang van het politiekantoor is zelfs verbonden met de straat maar de vrouwen wisten daar kennelijk niets van. Het was hen ook niet opgevallen dat politiemensen daar passeerden om het kantoor binnen te stappen. Rond 10.15 uur passeerde een wijkinspecteur op de fiets hun wagen en die viel het onmiddellijk op dat er iets verdachts aan de hand was.

Een van hen liep immers heen en weer aan een appartementsblok in de straat, wellicht om klanten te bevoorraden. De wijkinspecteur voerde een controle uit van de wagen en het was raak. In de auto werd een hoeveelheid drugs gevonden. Er werd versterking opgeroepen en een 26-jarige vrouw uit Tourcoing en 41-jarige vrouw uit Menen werden gearresteerd. Een van hen had nog een rijverbod lopen na een veroordeling in 2019. Hun wagen werd gerechtelijk getakeld en de twee vrouwen werden gearresteerd. Ze werden donderdagmiddag verhoord en daarna werd het parket verwittigd. Die moet beslissen of ze voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter of niet. (JH)