Twee jaar cel voor jonge dief en dealer uit Brugge

De Brugse strafrechter heeft een 19-jarige Bruggeling veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Nikola S. maakte zich schuldig aan een autodiefstal, een straatoverval en drugshandel, maar bekende enkel het bezit van drugs in de gevangenis.

Een jongeman werd op 1 december 2021 in Brugge met geweld van zijn iPhone en zijn AirPods beroofd. Het slachtoffer had een bebloed gezicht, een gezwollen neus en een blauw oog. Dankzij camerabeelden kwam een groepje van vier jongeren in het vizier van de speurders. Nikola S. kon door zijn broek en zijn pet geïdentificeerd worden. Op zijn slaapkamer werden kleine hoeveelheden cannabis en hasj ontdekt.

Drugs verkocht

De beklaagde zat een tijdje in voorhechtenis, maar werd op 17 februari 2022 onder voorwaarden vrijgelaten. Op 8 maart werd hij echter al zonder rijbewijs betrapt achter het stuur van een gestolen Audi A4. Bij zijn nieuwe arrestatie had hij bovendien 6.790 euro en ruim 4 gram hasj op zak. Naar eigen zeggen rookte S. slechts enkele joints per week. Onderzoek van zijn tablet wees echter uit dat hij cocaïne en marihuana verkocht. Eerder werd hij ook door de jeugdrechter al op de vingers getikt voor drugsfeiten.

Bol hasj in de mond

Na de autodiefstal belandde de jonge Bruggeling opnieuw in de gevangenis. In juni werd daar 1,8 gram hasj ontdekt in een doos met tabak. Eind juli probeerde hij na het bezoek dan weer een bol van 5 gram hasj in zijn mond te proppen. Ten slotte zagen de cipiers hoe S. op 11 augustus na een beperkte fouille iets uit zijn broek haalde. Toen hij erop werd aangesproken, gooide de beklaagde 46 gram hasj weg.

Cel met uitstel

De verdediging betwistte enkel het drugsbezit in de gevangenis niet en stelde een werkstraf voor. De rechter achtte alle feiten wel degelijk bewezen. Nikola S. werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel, met uitzondering van de ruim tien maanden voorhechtenis. Een vermogensvoordeel van 6.790 euro werd verbeurdverklaard.