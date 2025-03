Twee jaar cel in beroep voor vrouw (44) die ’s nachts speed dealt met achtjarige dochter achterop de brommer

Een 44-jarige vrouw uit Oostende is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor het dealen van speed. Drie jaar geleden werd ze om half drie ’s nachts betrapt met haar brommer, met achterop haar achtjarig dochtertje dat de volgende dag haar verjaardag zou vieren.

Op 28 mei 2022 werd A.B. (44) om 2u32 ’s nachts in Middelkerke staande gehouden met haar brommer. Bij haar werden 19 gram speed gevonden, een vouwmes, een stroomstootwapen en peperspray. Maar wat de agenten het meest verbaasde dat achterop een achtjarig meisje zat dat, amper één dag voor ze verjaarde. De vrouw bekende dat ze speed rondvoerde in ruil voor eten, een slaapplaats en geld voor eigen gebruik. Zo zou ze tussen februari en eind mei zo’n 200 gram hebben rondgebracht tussen Middelkerke en Oostende. Ze verkocht de speed voor 6 tot 8 acht euro per gram, afhankelijk van de grootte van de bestelling. Ze kreeg 30 maanden effectieve cel en er werd ook 1.450 euro verbeurd verklaard, maar ze ging in beroep. Haar dochter is inmiddels ondergebracht in een internaat en haar 23-jarige halfbroer zorgt ook deels voor haar. Zelf heeft ze vooral contact met haar via videobellen. “Ik ben nu een totaal andere persoon dan toen. Ik was dakloos en had slechte vrienden in Blankenberge. Ik schaam me dat ik hier sta en ik besef dat ik de beste jaren van mijn leven aan het missen was. Terug voor mijn dochter zorgen is nu mijn levensdoel.” De vrouw was 15 jaar verslaafd, werd al verschillende malen veroordeeld waarbij tot twee keer toe haar straffen met uitstel, werden omgezet in effectieve straffen. Nu is ze naar eigen zeggen volledig clean en heeft ze een vaste woonst in Oostende en is er een aanvraag voor een maandelijkse invalide-uitkering.

Toch vond het openbaar ministerie dat ze minstens een deel van haar straf in de gevangenis moet uitzitten. “Met uw dochter van acht ’s nachts gaan dealen terwijl je weet dat het een gevaarlijk milieu is. Anders had je die wapens niet bij! Je kan hier makkelijk tien jaar voor in de gevangenis draaien!” Ook hekelde hij het feit dat ze invalide is, niet kan werken, maar wel voor haar dochter wil zorgen en speed kan rondbrengen. “Als de gevangenis te dichtbij komt, kan alles weer wel, maar zelf … . Iedereen doet vanalles voor u: het OCMW helpt u aan een huis, uw advocaat is pro deo en dus door ons betaald, uw uitkering wordt ook geregeld, de justitieassistente moet er voor zorgen dat je met alles in orde bent en niet meer gebruikt, maar zelf, … ? Wordt het niet tijd om uw leven zelf in eigen handen te nemen?” Het hof besloot haar nog een kans te geven door de straf te laten dalen van 30 maanden naar twee jaar cel. (OSM)