Twee gedetineerden riskeren jaar cel voor drugsbezit in Brugse gevangenis

Een man uit Lievegem en een vrouw uit Brugge riskeren elk een jaar cel voor drugsbezit in de Brugse gevangenis. “In de gevangenis raak je gemakkelijker aan drugs dan erbuiten”, zei de Lievegemnaar.

Op 9 oktober vorig jaar troffen cipiers bij een controle in de cel van Kenneth B. (37) kleine hoeveelheden ketamine, amfetamine en cannabis aan. De man uit Lievegem bekende aanvankelijk dat de drugs van hem waren, maar later stelde hij dat de drugs ten onrechte aan hem werden gelinkt.

Tijdens het proces in de Brugse rechtbank verwees procureur Mike Vanneste naar de zeventien eerdere veroordelingen van B., onder meer voor diefstal, drugs en verboden wapens. Zo kreeg hij in februari 2020 twee jaar cel omdat hij met een loodjesgeweer in het oog van een vrouw schoot. Uiteindelijk gaf B. toe dat hij de drugs op de wandeling gekocht had. “Je raakt gemakkelijker aan drugs in de gevangenis dan erbuiten”, stelde hij.

Ook een 32-jarige vrouw uit Brugge stond terecht voor drugsbezit in haar cel. Op 22 september vorig jaar werd bij Davina V. 6,3 gram heroïne aangetroffen. Ze beweerde aanvankelijk dat ze de drugs op de wandeling gekregen had, maar later stelde ze dat ze die zelf naar binnen had gesmokkeld. De procureur verwees na een eerdere veroordeling uit 2019. V. kreeg toen twee jaar voorwaardelijk voor haar aandeel in een fatale overdosis. “Ze heeft een dode op haar geweten maar doet gewoon voort”, sneerde Vanneste.

De advocate van V. drong aan op mildheid. “Zij is zeer beïnvloedbaar”, pleitte meester Kitty D’hondt. “Ze bewaarde de drugs voor een andere gedetineerde die vreesde voor een celcontrole. Ze kwam intussen vrij en laat zich behandelen voor haar verslaving.” De uitspraak in de beide dossiers volgt op 12 mei. AFr