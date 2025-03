Twee drugdealers uit De Panne veroordeeld, derde gaat vrijuit

De strafrechter in Veurne heeft een 33-jarige en 39-jarige man uit De Panne veroordeeld voor het dealen van drugs in de kustgemeente. Ze kregen effectieve celstraffen van 12 en 18 maanden. Hun 24-jarige kompaan M.M. ging vrijuit.

Het dossier begon met politionele info bij zone Westkust dat de 33-jarige W.B. drugs zou dealen in De Panne. Daarop kwamen ook de 39-jarige H.B. en de 24-jarige M.M., allen uit De Panne, in beeld. “Uit bankonderzoek van die eerste bleek dat hij veel stortingen kreeg van anderen en dat vaak ook weer uitgaf”, sprak de procureur. “Bovendien hadden ze onderling veel contacten en hadden ze ook veel contacten in het drugsmilieu. Dat waren volgens ons druggerelateerde contacten. Bij een huiszoeking werd bij een van hen ook een minimale hoeveelheid drugs, cash geld en wat attributen gevonden.”

Hun drie advocaten vroegen de vrijspraak. “Er zijn helemaal geen bewijzen, dit dossier is flinterdun en is gebaseerd op aanwijzingen. Dat is niet voldoende in het strafrecht. Dat ze mensen kennen in het drugsmilieu wil absoluut niet zeggen dat ze zelf ook dealen.” Een van hen gaf wel toe zelf gebruiker te zijn, bij hem werd ook bijna 1 gram cannabis en bijna 1 gram cocaïne gevonden. De rechter vond uiteindelijk weinig bewijzen om M.M. te veroordelen en sprak hem vrij. W.B. kreeg 12 maanden cel en 8.000 euro boete, H.B. kreeg 18 maanden cel en 8.000 euro boete. (JH)