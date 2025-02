Twee drugdealers op heterdaad betrapt en opgepakt

Op vrijdagnamiddag 14 februari kon de politiezone VLAS 2 drugdealers op heterdaad betrappen en oppakken na een korte achtervolging ter hoogte van het nieuwe stadspark Vlasakker in Kortrijk.

Omstreeks 17.00 uur werd de dispatching gealarmeerd door een alerte wandelaar, die meldde dat hij 2 verdachte mannen op een elektrische step had gespot in het oude stuk van de Maandagweg, vlakbij het stadspark Vlasakker in Kortrijk.

Toen de politieteams ter plaatse kwamen, namen de 2 jongemannen meteen te voet de vlucht in het dichte struikgewas. Na een korte zoek- en achtervolgingsactie kon het tweetal opgepakt worden. Samen met de PZ VLAS drughond en zijn geleider, die ook ter plaatse waren gekomen, vonden de politieteams op de vluchtweg van de verdachten in totaal zo’n 30 gram cannabis, apart verpakt in gripzakjes, klaar voor verkoop. Daarnaast werden ook nog een 40-tal lege gripzakjes aangetroffen. De verdachten, 2 meerderjarige jongemannen die geen onbekenden zijn bij politie en parket, werden overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek.

“De 2 verdachten waren zich aan het klaarmaken om hun drugs te dealen”, klinkt het bij de politie. “Dankzij de alertheid van de wandelaar, de politieteams en de drughond kwam daar heel vlug een einde aan. In het dichte struikgewas, vol met doornen, was het voor de politiemensen moeilijk zoeken. Door de krachtige speurneus en lenigheid van onze eigen drughond kon de hoeveelheid cannabis toch vrij gemakkelijk gevonden worden. Wie verdachte personen of voertuigen in zijn buurt ziet mag niet aarzelen en moet meteen naar 1701 bellen.”