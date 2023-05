Tot zes jaar cel voor Noord-Macedonische broers die netwerk van wietplantages uitbouwen

Niet minder dan zestien beklaagden zijn dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor hun rol bij zeven cannabisplantages op verschillende plaatsen in ons land. Aan het hoofd van de bende stonden vier Noord-Macedonische broers. Zij kregen celstraffen tussen vijf en zes jaar effectief. Ruim twee miljoen euro werd verbeurd verklaard.

De bal ging aan het rollen na een politiecontrole in Waregem in mei vorig jaar. In de wagen van Ramadan S., een man die bekend staat voor drugsfeiten, trof de politie ook valse Bulgaarse paspoorten aan. Dat deed een belletje rinkelen, waarop een onderzoek werd geopend. Dankzij telefoontaps konden speurders een uitgebreid netwerk in kaart brengen met plantages in onder andere Waregem, Mortsel, Ronse en Kontich.

Vanuit Macedonië bouwde Ramadan S. samen met zijn drie jongere broers zijn criminele organisatie uit. Ze ronselden personen met financiële problemen om hen te helpen met de locaties en het opzetten van cannabisplantages. In ruil werd hen tot 10.000 euro per oogst beloofd.

In februari vorig jaar werd op verschillende plaatsen in België, Nederland en Noord-Macedonië. Volgens het openbaar ministerie maakten de broers 3,3 miljoen euro winst met hun handeltje, maar de rechter hield het dinsdag op “slechts” 2,2 miljoen euro. Dat bedrag werd verbeurdverklaard, net als enkele huizen waar cannabis werd gekweekt. Ramadan S. kreeg een effectieve celstraf van zes jaar. Hij verblijft nog altijd in Noord-Macedonië, maar de rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Zijn drie broers kregen elk vijf jaar effectieve celstraf. De Nederlander die ervan verdacht werd de cannabis te verhandelen, werd vrijgesproken. De andere beklaagden kregen celstraffen van 150 uur werkstraf tot drie jaar effectief.